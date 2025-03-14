Спортсмены из Башкирии завоевали медали на первенстве России по джиу-джитсу

Полный комплект медалей завоевали башкирские спортсмены в дисциплине джиу-джитсу. Первенство России проходило в Челябинске. Нашу республику представляли участники в разных весовых категориях, и завоевали награды в каждой из них. Для юных спортсменов это уже не первые медали всероссийского уровня. Но сборная Башкортостана такого успеха еще не достигала.

Я занимаюсь уже два года, выиграл разные соревнования. Но вот это, мне кажется, пока что самые масштабные у меня были соревнования. Ездил на много разных соревнований, в разные города я ездил.

Артур Гасанов, бронзовый призёр первенства России по джиу-джитсу

Было сложно, но при этом все мои раунды были благодаря одному приему единственному. Этот прием называется кимура. Это банальный, по факту один из самых легких болевых, когда рука заводится за спину и гнется до тех пор, пока не начинает болеть.

Валерий Афанасьев, победитель первенства России по джиу-джитсу

Ребята, которые участвуют в соревнованиях, тренируются практически каждый день. А иногда посещают дополнительные занятия. Следующий турнир начнется уже 6 апреля. Спортсмены поборются на Кубке Республики Башкортостан. Лучшие выступят на соревнованиях в Ульяновске.

Ближайшие соревнования, конечно, хочу выиграть. На карьеру я, наверное, хочу быть с черным поясом, ну и, наверное, мастер спорта еще.

Злата Мыльникова, серебряный призёр первенства России по джиу-джитсу

Я своими подопечными очень горжусь. Это результат большого количества тренировок. Потому что, как показывает практика, самым главным ключом к успеху является регулярность. И когда ребенок полностью верит в то, что он делает, и отдается процессу тренировок.

Фидан Сибагатуллин, тренер по бразильскому джиу-джитсу
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