Спортсмены из Башкирии завоевали медали на первенстве России по джиу-джитсу

Было сложно, но при этом все мои раунды были благодаря одному приему единственному. Этот прием называется кимура. Это банальный, по факту один из самых легких болевых, когда рука заводится за спину и гнется до тех пор, пока не начинает болеть.

Валерий Афанасьев, победитель первенства России по джиу-джитсу