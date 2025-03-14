Спортсмены из Башкирии завоевали медали на первенстве России по джиу-джитсу

Полный комплект медалей завоевали башкирские спортсмены в дисциплине джиу-джитсу. Первенство России проходило в Челябинске. Нашу республику представляли участники в разных весовых категориях, и завоевали награды в каждой из них. Для юных спортсменов это уже не первые медали всероссийского уровня. Но сборная Башкортостана такого успеха еще не достигала.
Ребята, которые участвуют в соревнованиях, тренируются практически каждый день. А иногда посещают дополнительные занятия. Следующий турнир начнется уже 6 апреля. Спортсмены поборются на Кубке Республики Башкортостан. Лучшие выступят на соревнованиях в Ульяновске.