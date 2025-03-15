В Башкирии из-за шутки ребёнка сгорел дом

В Ишимбайском районе зафиксировали крупный пожар. В МЧС региона рассказали об обстоятельствах случившегося.

В деревне Восток огнём охватило жилой дом. В момент происшествия в помещении находились мужчина, его супруга, сестра жены и её внук. Малыш ради игры поджёг полотенце и бросил его на пол. Огонь быстро распространился по домашнему имуществу.

Выбраться из горящего дома семье помогли соседи. Одна из женщин госпитализирована с признаками отравления продуктами горения. Огонь значительно повредил сам дом, а также гараж и баню.