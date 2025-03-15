Жителей Башкирии предупредили о вероятности подтопления

В связи с сохраняющимися значительными положительными аномалиями температуры воздуха и осадками в виде дождя и мокрого снега в период с 16 по 19 марта по республике продолжится активное снеготаяние. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровней воды и выход воды на лед.

пресс-служба МЧС по РБ