Ведущие вузы Башкирии представили свои программы развития в Москве

Очень радует, что в число участников программы рекомендован еще один башкирский вуз. По итогам рассмотрения Комиссии по оценке университетов-кандидатов, из 21 вуза выбраны только четыре, среди которых Башкирский государственный аграрный университет. За прошедший год работы эти вузы не только достигли необходимых результатов, но и представили конкретные результаты. БГАУ активно развивает генетические исследования и запустил лаборатории агробиотехнологий и ИИ в сельском хозяйстве.

Светлана Мустафина, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию