Ведущие вузы Башкирии представили свои программы развития в Москве

Сегодня ведущие вузы Башкортостана – Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медуниверситет и Уфимский государственный нефтяной технический университет – защищали свои программы развития по проекту «Приоритет 2030». Новостью на своей странице в соцсетях поделился Радий Хабиров.

Глава Башкортостана принял участие в заседании Совета по реализации программ развития университетов-участников программы стратегического академического лидерства. Его провёл министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Благодаря участию в программе «Приоритет 2030» удалось обновить материально-техническую базу вузов республики, закупить новое оборудование, а самое главное – сделать настоящий прорыв в части научных высокотехнологичных разработок.

Участие университетов Башкортостана в программе стратегического лидерства «Приоритет 2030» позволило нам привлечь серьёзные федеральные средства, существенно обновить материально-техническую базу, закупить новое оборудование, а самое главное – сделать настоящий прорыв в части научных высокотехнологичных разработок. Всё это позволяет Башкортостану удерживать лидерские позиции в рейтинге научно-технологического развития регионов России.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очень радует, что в число участников программы рекомендован еще один башкирский вуз. По итогам рассмотрения Комиссии по оценке университетов-кандидатов, из 21 вуза выбраны только четыре, среди которых Башкирский государственный аграрный университет. За прошедший год работы эти вузы не только достигли необходимых результатов, но и представили конкретные результаты. БГАУ активно развивает генетические исследования и запустил лаборатории агробиотехнологий и ИИ в сельском хозяйстве.

Светлана Мустафина, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию

Уфимский университет науки и технологий завершил ключевые интеграционные процессы по созданию «Большого университета». Вуз определил для себя разработку критических технологий авиационного двигателя нового поколения. Нефтяной технический университет сосредотачивается на разработке новых материалов для нефтехимии, автономизации нефтегазовых активов, а также развитии интеллектуального машиностроения. Медицинский университет намерен трансформироваться в исследовательский. В 2024 году, согласно международным рейтингам, БГМУ признали лучшим региональным медицинским вузом страны.

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