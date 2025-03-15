В больнице Нефтекамска завершается ремонт детского хирургического отделения

В Нефтекамске завершается ремонт детского хирургического отделения городской больницы. Приступили к обновлению помещения ещё в декабре прошлого года. За короткий срок строители выполнили большой объем работ: стяжку полов, штукатурку стен, замену электропроводки, установку светильников и сантехники.

После обновления пребывание в больнице для маленьких пациентов и их родителей станет более комфортным. Ремонт был осуществлен благотворительным фондом «Лаки». Организация работает по всей стране. Её цель – создание максимально комфортных условий для детей, для их полноценного роста и развития. Представители фонда и депутаты Госсобрания республики осмотрели отделение, оценив проделанную работу. Большая часть ремонта уже выполнена.