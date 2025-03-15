В Уфе подводят итоги ТВ-премии «Курай даны»

В Уфе подводят итоги Национальной телевизионной премии «Курай даны». Ею награждают профессионалов за вклад в развитие своей отрасли, пропаганду и сохранение башкирской истории и культуры.

Сегодня в Государственном концертном зале «Башкортостан» собрались лучшие из лучших. Те, кто внес неоценимый вклад в развитие своей отрасли, имеет солидную репутацию в профессиональном сообществе и даже отличившиеся семьи. Это признание заслуг тех, кто своим трудом и талантом прославляет республику, сохраняя ее уникальное культурное наследие.

Национальную телевизионную премию «Курай даны» учредили в 2018 году. Уже семь лет признание получают современники, пропагандирующие сохранение башкирского языка, самобытной культуры, развитие традиций, промыслов, ремёсел. На этот раз выдвинули 27 финалистов в шести номинациях: «Человек земли», «Лучший сельский фельдшер», «Мастер дела – ремесленник» для женщин и для мужчин, «Добросердечная семья», «Лучший сельский глава администрации».

В течение года на телеканалах БСТ и «Курай-ТВ» зрители наблюдали за передачами, которые знакомили с каждым из номинантов. Главной наградой по праву считается серебряная медаль, обладателя которой совсем скоро выберет экспертная комиссия – в ее составе выдающиеся деятели культуры и искусства республики.