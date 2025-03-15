Пианист-виртуоз Вадим Руденко оценил Музей музыки в Уфе

Уникальная выставочная площадка. Такую оценку музею Федора Шаляпина дал российский пианист-виртуоз Вадим Руденко. Он побывал в учреждении на экскурсии в рамках форума «АРТ-Курултай».

Напомним, что накануне маэстро принимал участие в пленарном заседании международного мероприятия, где заключил соглашение с республиканским музыкальным колледжем, а вечером дал концерт вместе с Госоркестром Башкортостана.