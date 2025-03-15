ХК «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» по буллитам

Но вскоре гостям удалось сначала догнать, а затем и выйти вперёд. Лишь за 2,5 минуты до конца встречи Ярославу Цулыгину удался бросок от синей линии, и он сравнял счёт и перевел игру в овертайм. Этот гол стал 200-м для «Салавата» в нынешнем сезоне.