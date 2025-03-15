ХК «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» по буллитам

«Салават Юлаев» провел заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня уфимцы принимали минское «Динамо». Первые две шайбы в матче на счету хозяев льда. Отличились Денис Ян и Джошуа Ливо.
Но вскоре гостям удалось сначала догнать, а затем и выйти вперёд. Лишь за 2,5 минуты до конца встречи Ярославу Цулыгину удался бросок от синей линии, и он сравнял счёт и перевел игру в овертайм. Этот гол стал 200-м для «Салавата» в нынешнем сезоне.
Исход встречи решался в серии послематчевых буллитов. Хозяева льда были точнее. Свои попытки реализовали Шелдон Ремпал и Скотт Уилсон. 4:3 – победа «Салавата Юлаева». Теперь команда отправляется на выезд и уже 18 марта сразится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».