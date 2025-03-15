ФК «Уфа» провёл первый в году домашний матч

После зимней паузы команда уже дважды сыграла на выезде под руководством нового тренера Омари Тетрадзе. С обоими соперниками удалось набрать очки. В рамках 24 тура Первой лиги команда из столицы Башкортостана встретилась с красноярским «Енисеем» на стадионе «Нефтяник».

