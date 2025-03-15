ФК «Уфа» провёл первый в году домашний матч

После зимней паузы
команда уже дважды сыграла на выезде под руководством нового тренера Омари
Тетрадзе. С обоими соперниками удалось набрать очки. В рамках 24 тура Первой
лиги команда из столицы Башкортостана встретилась с красноярским «Енисеем» на
стадионе «Нефтяник».
«Уфа» владела преимуществом на протяжении большей части матча. Но на 79-й минуте гости открыли счёт благодаря точному удару камерунского нападающего Оливье Кенфака. Гол оказался единственным во встрече.
Следующий матч наша команда также проведёт дома. 23 марта в Уфу приедет текущий лидер чемпионата – «Балтика».