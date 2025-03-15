ФК «Уфа» провёл первый в году домашний матч

После зимней паузы команда уже дважды сыграла на выезде под руководством нового тренера Омари Тетрадзе. С обоими соперниками удалось набрать очки. В рамках 24 тура Первой лиги команда из столицы Башкортостана встретилась с красноярским «Енисеем» на стадионе «Нефтяник».

«Уфа» владела преимуществом на протяжении большей части матча. Но на 79-й минуте гости открыли счёт благодаря точному удару камерунского нападающего Оливье Кенфака. Гол оказался единственным во встрече.

Следующий матч наша команда также проведёт дома. 23 марта в Уфу приедет текущий лидер чемпионата – «Балтика».

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