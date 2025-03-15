«Динамо-Урал» вышел в 1/4 плей-офф волейбольной Суперлиги

В ответной игре башкирской команде достаточно было взять два сета, чтобы выйти в четвертьфинал. На старте матча соперники обменялись победными партиями с одинаковым счетом – 25:22. Решающим стал третий сет. Хозяева площадки уверенно выиграли его со счетом 25:19 и оформили выход в следующий раунд. К тому же «Динамо-Уралу» удалось вырвать победу и в матче в целом, пусть для этого и пришлось победить на тай-брейке. В четвертьфинале плей-офф уфимская команда сыграет против «Белогорья».