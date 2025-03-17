«Между нами»: «Герои Башкортостана», здравоохранение и молодёжная политика

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Безусловно, главная новость недели – освобождение Курской области. Участие в этом принимали и наши башкирские парни, о подвиге которых еще придет время рассказать. Именно такие ребята, которые прошли через горнило фронтового огня, заслуженно участвуют в нашей кадровой программе «Герои Башкортостана». Подробнее об этом и о других темах – в нашем видео.