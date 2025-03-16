Спасатели Башкирии получили 157 жалоб на подтопление талыми водами

Так, спасатели уже получили 157 жалоб на подтопление от жителей региона. По состоянию на 08:00 16 марта, на контроле находятся 4 ситуации в 4 муниципальных образованиях, связанных с затоплением 3 придомовых участков и 2 участков автодорог: Благоварский район, село Коб-Покровка, ул. Центральная – подтопление двух придомовых участков; Гафурийский район, деревня Зириково, ул. Партизанская – подтопление одного придомового участка; Давлекановский район, село Новояппарово, дорога, ведущая к населенному пункту; Кармаскалинский район дорога Улукулево – Кабаково – Суук-Чишма через реку Караелга.