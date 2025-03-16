В Башкирии помощь спасателей потребовалась собаке и кошке

Спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС пришли на помощь двум питомцам. О спасении животных рассказали в пресс-службе ведомства.

15 марта на высоком дереве местная жительница заметила кошку. Пушистик не мог спуститься самостоятельно. Женщина обратилась к спасателям, которые благополучно сняли кошку с дерева.

Вскоре помощь специалистов потребовалась собаке, которая просунула лапку в карабин от поводка и застряла. Хозяева не смогли помочь питомцу, поэтому обратились к спасателям, которые аккуратно перекусили карабин и освободили собаку.