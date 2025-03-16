В Башкирии из-за смертельной аварии закрыли дорогу

Сегодня, 16 марта, в Кушнаренковском районе зафиксировали смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Фото №1 - В Башкирии из-за смертельной аварии закрыли дорогу

На 66 км автодороги Р-240 столкнулись 35-летний водитель на грузовой цистерне-молоковозе и 44-летний житель Иркутской области на встречном грузовом тягаче. В аварии погиб первый автомобилист.

На трассе Р-240 Уфа – Оренбург, на подъезде к М-12 «Восток» (км 66+000 (н.п. Чирша-Тартыш) из-за аварии закрыли движение для всех типов транспорта. Объехать место ДТП могут только легковые автомобили через Чирша-Тартыш.

Фото: ГАИ РБ. 

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