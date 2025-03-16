В Башкирии из-за смертельной аварии закрыли дорогу

На трассе Р-240 Уфа – Оренбург, на подъезде к М-12 «Восток» (км 66+000 (н.п. Чирша-Тартыш) из-за аварии закрыли движение для всех типов транспорта. Объехать место ДТП могут только легковые автомобили через Чирша-Тартыш.