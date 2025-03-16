В Башкирии зафиксированы подтопления и смертельные ДТП из-за непогоды

На неделе установилась плюсовая температура. Воздух прогревался до +10 градусов. Столь резкое потепление сказалось и на чрезвычайной обстановке.
В МЧС зафиксировано почти две сотни обращений о подтоплении придомовых территорий талыми водами. В ведомстве предупреждают: ожидаются сильные дожди и мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В заключительный день недели на трассах произошло сразу несколько смертельных ДТП. В Кушнаренковском районе на Р-240 при столкновении с тягачом погиб водитель молоковоза. А в Бакалинском районе в аварии лишился жизни водитель отечественного автомобиля. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям.