В Башкирии зафиксированы подтопления и смертельные ДТП из-за непогоды

На неделе установилась плюсовая температура. Воздух прогревался до +10 градусов. Столь резкое потепление сказалось и на чрезвычайной обстановке.

В МЧС зафиксировано почти две сотни обращений о подтоплении придомовых территорий талыми водами. В ведомстве предупреждают: ожидаются сильные дожди и мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.