Башкирия усиливает позиции в научно-технологическом развитии России

Накануне ведущие вузы Башкортостана — Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и нефтяной — защищали свои программы развития по проекту «Приоритет 2030» в Москве. Участие в заседании Совета принял Радий Хабиров. С 2022 года учебные заведения высшей школы смогли привлечь большие федеральные средства и обновить материально-техническую базу. Благодаря этому Башкортостан сохраняет лидерство в рейтинге научно-технологического развития регионов России. От результатов нынешней защиты проектов зависит, какое финансирование вузы получат на ближайшие годы.

В финальный день защиты «Приоритета» результаты своей работы в Москве представили 16 университетов из 5 федеральных округов. В том числе 3 вуза Башкортостана. К слову, делегацию возглавил лично Радий Хабиров. Так, БГМУ делает ставку на технологическое лидерство. В университете работают 18 научных лабораторий. Офтальмологическими разработками медуниверситета уже сейчас пользуются институты и клиники по всей стране.

Свои программы в Совете по реализации программ развития университетов защищали также УУНиТ и УГНТУ. Уфимский университет науки и технологий завершил процессы по созданию «Большого университета». В вузе усилили научно-исследовательский потенциал. Одна из разработок — модель оптоэлектронного осциллятора, позволяющая расширить область их применения в системах телекоммуникационных приложений. Стратегический проект УУНИТ — «Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий».

Нефтяной технический университет сосредотачивается на разработке новых материалов для нефтехимии, автономизации нефтегазовых активов, а также развитии интеллектуального машиностроения.

Как говорят эксперты, науке и высшему образованию в Башкортостане оказывается всесторонняя поддержка. Создаются лаборатории мирового уровня и передовые инженерные школы, реализуются масштабные проекты — как Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ.

Развитие науки и высшего образования — это не только рост технологического потенциала региона, но и привлечение молодежи, укрепление кадрового резерва и вклад в развитие страны.

Участие университетов Башкортостана в программе стратегического лидерства «Приоритет 2030» позволило нам привлечь серьёзные федеральные средства, существенно обновить материально-техническую базу, закупить новое оборудование, а самое главное – сделать настоящий прорыв в части научных высокотехнологичных разработок. Всё это позволяет Башкортостану удерживать лидерские позиции в рейтинге научно-технологического развития регионов России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Создание в республике Госкомитета по науке и высшего образования только подчеркивает: ключевое направление и задачи в отрасли растут, а значит нужна отдельная структура для их решения. Вузы Башкортостана постепенно переходят от подготовки специалистов для народного хозяйства к исследовательской модели. Это позволяет им войти в высшую лигу российских университетов.