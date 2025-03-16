Башкирия усиливает позиции в научно-технологическом развитии России

Накануне ведущие вузы Башкортостана — Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и нефтяной — защищали свои программы развития по проекту «Приоритет 2030» в Москве. Участие в заседании Совета принял Радий Хабиров. С 2022 года учебные заведения высшей школы смогли привлечь большие федеральные средства и обновить материально-техническую базу. Благодаря этому Башкортостан сохраняет лидерство в рейтинге научно-технологического развития регионов России. От результатов нынешней защиты проектов зависит, какое финансирование вузы получат на ближайшие годы.
В финальный день защиты «Приоритета» результаты своей работы в Москве представили 16 университетов из 5 федеральных округов. В том числе 3 вуза Башкортостана. К слову, делегацию возглавил лично Радий Хабиров. Так, БГМУ делает ставку на технологическое лидерство. В университете работают 18 научных лабораторий. Офтальмологическими разработками медуниверситета уже сейчас пользуются институты и клиники по всей стране.
Свои программы в Совете по реализации программ развития университетов защищали также УУНиТ и УГНТУ. Уфимский университет науки и технологий завершил процессы по созданию «Большого университета». В вузе усилили научно-исследовательский потенциал. Одна из разработок — модель оптоэлектронного осциллятора, позволяющая расширить область их применения в системах телекоммуникационных приложений. Стратегический проект УУНИТ — «Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий».
Нефтяной технический университет сосредотачивается на разработке новых материалов для нефтехимии, автономизации нефтегазовых активов, а также развитии интеллектуального машиностроения.
Как говорят эксперты, науке и высшему образованию в Башкортостане оказывается всесторонняя поддержка. Создаются лаборатории мирового уровня и передовые инженерные школы, реализуются масштабные проекты — как Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ.
Развитие науки и высшего образования — это не только рост технологического потенциала региона, но и привлечение молодежи, укрепление кадрового резерва и вклад в развитие страны.
Создание в республике Госкомитета по науке и высшего образования только подчеркивает: ключевое направление и задачи в отрасли растут, а значит нужна отдельная структура для их решения. Вузы Башкортостана постепенно переходят от подготовки специалистов для народного хозяйства к исследовательской модели. Это позволяет им войти в высшую лигу российских университетов.
«Приоритет 2030» — крупнейшая в истории современной России госпрограмма поддержки университетов. Ее цель — сформировать в стране более 100 прогрессивных вузов — центров научно-технологического и социально-экономического развития. Благодаря средствам, которые уже были ранее выделены, учебные заведения обновили материально-техническую базу. Финансирование программы было продлено еще на 6 лет. Вложение в науку — это важный шаг для достижения одной из главных задач — технологического суверенитета.