Радий Хабиров обсудил с представителями Китая развитие международной кооперации

Развивать промышленность помогает международная кооперация. И власти последовательно продолжают работу по укреплению сотрудничества со всеми странами, кто открыт к этому.
Так, на неделе Радий Хабиров обсуждал вопросы укрепления связей с представителями Китая. Говорили, в частности, о Харбинской ярмарке, где башкирские предприятия представят свои товары. Стороны также обсудили запуск международной B2B-платформы для трансграничной торговли.
Она объединит, в частности, резидентов логистического парка «Уфимский» и индустриального парка Ляочжун. Работа над её созданием стартовала. Отмечу, что Китайская Народная Республика — один из главных партнёров Башкортостана. Она занимает первое место во внешнеторговом обороте республики с долей в 24,6%.