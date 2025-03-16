Радий Хабиров обсудил с представителями Китая развитие международной кооперации

Развивать промышленность помогает международная кооперация. И власти последовательно продолжают работу по укреплению сотрудничества со всеми странами, кто открыт к этому.

Так, на неделе Радий Хабиров обсуждал вопросы укрепления связей с представителями Китая. Говорили, в частности, о Харбинской ярмарке, где башкирские предприятия представят свои товары. Стороны также обсудили запуск международной B2B-платформы для трансграничной торговли.