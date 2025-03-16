Башкирия в лидерах по поддержке СВО: 145-й гумконвой прибыл на Донбасс

Как не раз отмечал Радий Хабиров, именно крепкая экономика позволяет поддерживать бойцов на передовой. В зону СВО прибыл уже 145-й по счету гумконвой. На 17-ти фурах бойцам доставили внедорожники, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-камикадзе уфимского производства, мобильные бани, стройматериалы. Отличившимся бойцам также были вручены боевые медали и ордена Минигали Шаймуратова.

Караван из Башкортостана прибыл на Донбасс без происшествий. Опытные водители-дальнобойщики знают дорогу наизусть. У многих за плечами уже свыше ста рейсов. Разгрузка десятков тонн гумпомощи тоже не занимает много времени. Особый груз — FPV-дроны уфимского производства.

Благодаря регулярным поставкам уфимские беспилотники на передовой используют все башкирские подразделения. В составе гумконвоя помощь своим землякам отправили и районы Башкортостана.

Дрон-детекторы, аппаратура для радиоэлектронной борьбы, рации, масксети, антидроновые плащи-невидимки. Отработаны все заявки военнослужащих. И даже больше. На Донбассе уже стоит жаркая погода, температура достигает двадцати градусов. Поэтому на позициях бойцам необходима питьевая вода. Для башкирских подразделений привезли более 20 тонн минералки.

Бойцы из Башкортостана с честью выполняют свой воинский долг. Особо отличившихся добровольцев указом главы республики отметили государственными наградами. Вице-премьер Ирек Сагитов вручил орден Минигали Шаймуратова командиру 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Медалями отметили и других военнослужащих, в том числе получивших ранения при выполнении боевого задания.

Орденом Минигали Шаймуратова также отметили мобилизованных. Церемония прошла в символическом месте, у мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны в Донецкой народной республике. Еще несколько месяцев назад здесь шли бои. Но эти ребята смогли освободить Донбасс, как когда-то сделали их деды и прадеды.

В состав гуманитарного груза входят не только специальные средства, дроны и автомобили. Бойцы также получили башкирский мед, казылык и другие продукты национальной кухни. Все это с любовью и домашним теплом приготовили женщины республики и попросили передать военным.