В Башкирии запустят движение сразу по нескольким важным дорогам

В этом году в Башкортостане запустят движение сразу по нескольким важным инфраструктурным проектам. «Южные ворота» — реконструкция старого Бельского моста с выездом на трассу Уфа — Оренбург, самая «долгая» переправа в мире и участок федеральной скоростной трассы Дюртюли — Ачит. Упор сделают на ремонте мостов, каждый из которых находится на путях, ведущих к туристическим объектам и входящих в опорную дорожную сеть.
Последний рывок — завершающий этап реализации масштабного проекта «Южные ворота». После судебного процесса длиной в два года рабочие приступили к демонтажу бывшего автосервиса на улице Пугачева. Как установится теплая погода, на объекте переустроят подземные коммуникации — водопровод длиной 150 метров, ливневую канализацию и сети электроснабжения.
Южный обход объединил сразу несколько объектов: это строительство улицы Генерала Рыленко, реконструкция улицы Пугачева и создание на их пересечении транспортной развязки, а также строительство нового моста. Сдать объект полностью планируют к 1 сентября. Осенью власти намерены запустить движение и по старому Бельскому мосту.
Все эти проекты станут частью масштабной транспортной системы столицы. К таким уже относится Восточный выезд, движение по которому спустя 30 лет после начала строительства запустили в прошлом году. В будущем он свяжет трассы М-5 и М-7.
В «Инфраструктуру для жизни» вошел и «самый долгий мост в мире». Несмотря на солидный возраст, железные конструкции старой переправы заржавели, но сохранились, а вот бетон начал крошиться и сыпаться. Поэтому ее демонтировали полностью и соорудили временный автомобильный переезд через реку. Один из важных путей, связующий соседние республики, несколько лет назад пришел в негодность.
Переправу через реку Ик, соединяющую город Октябрьский нашей республики и поселок Уруссу Татарстана, признали аварийной и закрыли больше двух лет назад. Мост был построен еще в 1948 году военнопленными. Сейчас же это место жители обеих республик в шутку называют «долгим и двухчасовым», потому что при переходе из одного региона в другой меняется и часовой пояс.
Работы здесь начали год назад. С нуля возвели опоры, забили сваи, забетонировали фундамент. Сейчас мост готов на 40%. Семь опор мостового перехода уже установили. Осталась последняя — в русле реки. Дальше мостостроители смонтируют балки пролетного строения и подходы, а как потеплеет — уложат мостовое полотно, асфальт, проведут гидроизоляцию и благоустроят береговую зону.
По подсчетам, по мосту в 240 погонных метров ежедневно будут передвигаться около 4 тысяч автомобилей. Дорожники обустроят полосы безопасности, для пешеходов проложат тротуары. Запустить движение планируют уже в этом году, а полностью завершить строительство — в 2026-м.
Новый мост через реку Ик поспособствует улучшению туризма и транспортной доступности Башкортостана и Татарстана.
В этом году продолжится программа ремонта фонящих дорог — тех, на которые приходит больше всего жалоб от жителей республики. Для безопасности движения также установят почти 60 комплексов фотовидеофиксации. Завершится ещё одна грандиозная стройка, которая разгрузит федеральные дороги — 140 километров трассы Дюртюли — Ачит. Это часть транспортного коридора Москва — Екатеринбург, которая станет ещё одной экономической артерией республики и даст импульс туристическому потоку.