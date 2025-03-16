В Башкирии запустят движение сразу по нескольким важным дорогам

В этом году в Башкортостане запустят движение сразу по нескольким важным инфраструктурным проектам. «Южные ворота» — реконструкция старого Бельского моста с выездом на трассу Уфа — Оренбург, самая «долгая» переправа в мире и участок федеральной скоростной трассы Дюртюли — Ачит. Упор сделают на ремонте мостов, каждый из которых находится на путях, ведущих к туристическим объектам и входящих в опорную дорожную сеть.

Последний рывок — завершающий этап реализации масштабного проекта «Южные ворота». После судебного процесса длиной в два года рабочие приступили к демонтажу бывшего автосервиса на улице Пугачева. Как установится теплая погода, на объекте переустроят подземные коммуникации — водопровод длиной 150 метров, ливневую канализацию и сети электроснабжения.

Сейчас производятся работы по устройству земполотна на объекте, также выполняются работы по устройству подпорных стенок — это на автобусных павильонах, также при наступлении благоприятных условий возобновятся бетонные работы, а именно устройство бортового камня, водоотводных лотков и устройство дорожной одежды — батона и асфальтобетонного покрытия.

Радмир Мугинов, эксперт первой категории управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Южный обход объединил сразу несколько объектов: это строительство улицы Генерала Рыленко, реконструкция улицы Пугачева и создание на их пересечении транспортной развязки, а также строительство нового моста. Сдать объект полностью планируют к 1 сентября. Осенью власти намерены запустить движение и по старому Бельскому мосту.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет порядка 73-74%, сейчас работы ведутся на правобережной части — это самый большой пролет, в опорах 9-10, всего опор у нас 11. Эти работы надо успеть сделать до паводка. Планируем, что ориентировочно в сентябре-октябре работы завершатся.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Все эти проекты станут частью масштабной транспортной системы столицы. К таким уже относится Восточный выезд, движение по которому спустя 30 лет после начала строительства запустили в прошлом году. В будущем он свяжет трассы М-5 и М-7.

Показатели национального проекта «Безопасные и качественные дороги» у нас достигнуты, мы перешли плавно и спокойно в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В этом году мы сделаем более 1000 километров автомобильных дорог, построим и реконструируем 22 км — это хороший показатель, главный упор в этом году у нас будет на мосты и путепроводы, реконструкцию и капитальный ремонт.

Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

В «Инфраструктуру для жизни» вошел и «самый долгий мост в мире». Несмотря на солидный возраст, железные конструкции старой переправы заржавели, но сохранились, а вот бетон начал крошиться и сыпаться. Поэтому ее демонтировали полностью и соорудили временный автомобильный переезд через реку. Один из важных путей, связующий соседние республики, несколько лет назад пришел в негодность.

Переправу через реку Ик, соединяющую город Октябрьский нашей республики и поселок Уруссу Татарстана, признали аварийной и закрыли больше двух лет назад. Мост был построен еще в 1948 году военнопленными. Сейчас же это место жители обеих республик в шутку называют «долгим и двухчасовым», потому что при переходе из одного региона в другой меняется и часовой пояс.

Работы здесь начали год назад. С нуля возвели опоры, забили сваи, забетонировали фундамент. Сейчас мост готов на 40%. Семь опор мостового перехода уже установили. Осталась последняя — в русле реки. Дальше мостостроители смонтируют балки пролетного строения и подходы, а как потеплеет — уложат мостовое полотно, асфальт, проведут гидроизоляцию и благоустроят береговую зону.

Все жители следят за этой стройкой, мы очень рады, что наконец-то начали строить новый мост, ежедневно по этому мосту мы проезжали, у нас и учатся люди, и работают в Башкирии, наши отношения всегда связывали много лет.

Оксана Власова, жительница п. Уруссу

По подсчетам, по мосту в 240 погонных метров ежедневно будут передвигаться около 4 тысяч автомобилей. Дорожники обустроят полосы безопасности, для пешеходов проложат тротуары. Запустить движение планируют уже в этом году, а полностью завершить строительство — в 2026-м.

Фото №1 - В Башкирии запустят движение сразу по нескольким важным дорогам

Мы восстанавливаем дамбу. Большой фронт работы, укладывается много бетона. Работы ведем с опережением графика, стараемся выполнить до паводка монтаж проливочных строений.

Олег Давыдов, руководитель проекта

Новый мост через реку Ик поспособствует улучшению туризма и транспортной доступности Башкортостана и Татарстана.

Многие мосты построили в 50-60-70-е годы, которые требуют реконструкции и ремонта, поэтому у нас больше программа по ремонту.

Виктор Жульков, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

В этом году продолжится программа ремонта фонящих дорог — тех, на которые приходит больше всего жалоб от жителей республики. Для безопасности движения также установят почти 60 комплексов фотовидеофиксации. Завершится ещё одна грандиозная стройка, которая разгрузит федеральные дороги — 140 километров трассы Дюртюли — Ачит. Это часть транспортного коридора Москва — Екатеринбург, которая станет ещё одной экономической артерией республики и даст импульс туристическому потоку.

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