В Башкирии запустят движение сразу по нескольким важным дорогам

Сейчас производятся работы по устройству земполотна на объекте, также выполняются работы по устройству подпорных стенок — это на автобусных павильонах, также при наступлении благоприятных условий возобновятся бетонные работы, а именно устройство бортового камня, водоотводных лотков и устройство дорожной одежды — батона и асфальтобетонного покрытия.

Радмир Мугинов, эксперт первой категории управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы