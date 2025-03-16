Башкирия лидирует в строительстве и расселяет аварийное жилье

По вводу нового жилья мы занимаем седьмое место. По ПФО мы исторически второе место занимаем, при этом отставание от первого места всего двадцать тысяч квадратных метров. Поэтому мы понимаем, что есть куда стремиться. Мы понимаем, какие задачи поставлены руководством, мы видим перспективы роста, в том числе занять первое место в ПФО к 2030-му году, мы это сделаем.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан