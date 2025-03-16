Башкирия лидирует в строительстве и расселяет аварийное жилье

Башкортостан в лидерах среди регионов России по строительству. Только в прошлом году в республике возвели более трех миллионов квадратных метров жилья. Огромное внимание уделяется и решению квартирного вопроса тем, кто проживает в аварийных домах. Недвижимость получают и дети-сироты, в том числе и в виде сертификатов. В последние годы в Башкортостане появилось и множество социальных объектов в виде медучреждений, школ и спортивных комплексов.

Микрорайон «Яркий» в башкирской столице — одна из самых динамично развивающихся городских территорий. С нуля строители здесь возводят жилые здания. Благодаря инвестпроекту обладателями квартир в прошлом году стали около тридцати детей-сирот. Среди них и Дана Мухаметова. Девушка ждала жилплощадь два года. И даже не верила, что получит её в чистовой отделке.

Я была в шоке, я не могла сдержать эмоций, и я сначала не поверила. Это намного лучше, чем снимать квартиру, и тем более понимания того, что я смогу её приватизировать и перенести в собственность. Оплатить квартплату сейчас не так трудно, как снимать жильё.

Дана Мухаметова

Свои условия в регионе улучшили более тысячи сирот. Четвертый год подряд Башкортостан в лидерах среди регионов страны по объемам строительства. В прошлом году в республике возвели более трех миллионов квадратных метров жилья.

По вводу нового жилья мы занимаем седьмое место. По ПФО мы исторически второе место занимаем, при этом отставание от первого места всего двадцать тысяч квадратных метров. Поэтому мы понимаем, что есть куда стремиться. Мы понимаем, какие задачи поставлены руководством, мы видим перспективы роста, в том числе занять первое место в ПФО к 2030-му году, мы это сделаем.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Кроме столицы, активно застраиваются территории Уфимского и Иглинского районов, а также городов Октябрьского и Стерлитамака.

В 2024 году было введено в эксплуатацию более 114 тысяч квадратных метров жилья. Было введено 7 многоквартирных жилых домов, 8 домов блокированной застройки, индивидуальные жилые дома. В 2025 году ожидается спад показателя по вводу жилья в связи с экономической ситуацией из-за высокой ключевой ставки Центробанка.

Марат Кинзябаев, начальник отдела строительства администрации г. Стерлитамака

Огромное внимание уделяют и тем, кто проживает в аварийных домах. Из них в 2024-м расселили свыше тысячи жителей.

По-моему, 18 тысяч квадратных метров сдали жилья. Более того, по последней программе ликвидации аварийного жилья на 01.01.2017 года, и вот сейчас у нас действует программа — республика её завершила досрочно.

Павел Качкаев, депутат государственной думы России

За прошедшие шесть лет по различным нацпроектам возвели свыше полусотни детских садов и сорока школ. Примерно столько же медучреждений. Среди спортивных объектов особо выделяется и уфимский дворец борьбы.

Фото №1 - Башкирия лидирует в строительстве и расселяет аварийное жилье

На днях там прошло первенство России по борьбе на поясах среди юниоров из разных уголков страны.

Вы знаете, у нас борьба на поясах очень развита. Это проводится в нашем главном спортивном объекте не только нашей республики, но и нашей страны, в лучшем дворце борьбы. Это очень подтверждает востребованность данного объекта.

Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр спорта Республики Башкортостан

Зал отличный, в декабре я был здесь на кубке мира. В первый раз увидел, обрадовался тому, что именно это находится в России.

Дахир Лайпанов, главный тренер сборной России по борьбе на поясах

Для тренировок и игр здесь созданы максимально комфортные условия. Это пять залов с восемнадцатью коврами. Помимо единоборств здесь можно заниматься и плаванием под руководством опытных наставников.

Здесь мне очень понравилось, во-первых, очень чисто, вода теплая, комфортно. Свободно плавать.

Роза Зиннатуллина

Вы знаете, он такой компактненький, такой уютненький, как у себя. Это здоровье. Плавание — это такой вид спорта, который всем подходит.

Татьяна Калашникова

В планах здесь должна открыться вторая чаша бассейна глубиной 120 сантиметров. Там будут проходить реабилитацию спортсмены. И дополнит существующий комплекс.

Бассейн у нас имеет у нас пять дорожек. Длина бассейна 25 метров, ширина 10 метров, глубина на всем протяжении дорожек — 180 сантиметров. В бассейне для удобства есть душевые кабинки, есть комнаты обогрева и раздевалки.

Наталья Кравцова, заведующая отделением бассейна центра спортивной подготовки «Дворец борьбы»

А это сооружение более семи лет доступно лишь для его сотрудников. Уфимский госцирк на днях посетил известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он оценил здание как внутри, так и снаружи. Генеральный директор Большого московского госцирка ожидал, что сооружение в более плачевном состоянии.

В целом цирк в достаточно неплохом состоянии. Я надеюсь, что мой приезд и встреча с главой республики даст толчок для того, чтобы вновь поднять вопрос о начале уже работ, потому что много всего сделано, но это всё на бумаге. Всё-таки уже пора экскаватором подъезжать.

Эдгард Запашный, генеральный директор большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского

Здание госцирка построили 57 лет назад и еще ни разу не реконструировали. Сооружение находится в аварийном состоянии. По проекту рабочим необходимо заменить кровлю, обновить фасад, увеличить площадь помещений для содержания животных.

По планам работы на объекте должны начаться в следующем году. На реконструкцию выделили около двух миллиардов рублей. Капитальный ремонт будет длиться в течение двух лет.

Перед строительной отраслью в регионе стоят масштабные задачи на ближайшую пятилетку. Это и создание социальной инфраструктуры в виде сетей и дорог, а также возведение более двадцати миллионов квадратных метров жилья. И расселение 15 тысяч жителей из аварийного фонда. С единственной целью — улучшить качество жизни людей и сделать её как можно более комфортной.

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