Башкирия лидирует в строительстве и расселяет аварийное жилье

Башкортостан в лидерах среди регионов России по строительству. Только в прошлом году в республике возвели более трех миллионов квадратных метров жилья. Огромное внимание уделяется и решению квартирного вопроса тем, кто проживает в аварийных домах. Недвижимость получают и дети-сироты, в том числе и в виде сертификатов. В последние годы в Башкортостане появилось и множество социальных объектов в виде медучреждений, школ и спортивных комплексов.
Микрорайон «Яркий» в башкирской столице — одна из самых динамично развивающихся городских территорий. С нуля строители здесь возводят жилые здания. Благодаря инвестпроекту обладателями квартир в прошлом году стали около тридцати детей-сирот. Среди них и Дана Мухаметова. Девушка ждала жилплощадь два года. И даже не верила, что получит её в чистовой отделке.
Свои условия в регионе улучшили более тысячи сирот. Четвертый год подряд Башкортостан в лидерах среди регионов страны по объемам строительства. В прошлом году в республике возвели более трех миллионов квадратных метров жилья.
Кроме столицы, активно застраиваются территории Уфимского и Иглинского районов, а также городов Октябрьского и Стерлитамака.
Огромное внимание уделяют и тем, кто проживает в аварийных домах. Из них в 2024-м расселили свыше тысячи жителей.
За прошедшие шесть лет по различным нацпроектам возвели свыше полусотни детских садов и сорока школ. Примерно столько же медучреждений. Среди спортивных объектов особо выделяется и уфимский дворец борьбы.
На днях там прошло первенство России по борьбе на поясах среди юниоров из разных уголков страны.
Для тренировок и игр здесь созданы максимально комфортные условия. Это пять залов с восемнадцатью коврами. Помимо единоборств здесь можно заниматься и плаванием под руководством опытных наставников.
В планах здесь должна открыться вторая чаша бассейна глубиной 120 сантиметров. Там будут проходить реабилитацию спортсмены. И дополнит существующий комплекс.
А это сооружение более семи лет доступно лишь для его сотрудников. Уфимский госцирк на днях посетил известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он оценил здание как внутри, так и снаружи. Генеральный директор Большого московского госцирка ожидал, что сооружение в более плачевном состоянии.
Здание госцирка построили 57 лет назад и еще ни разу не реконструировали. Сооружение находится в аварийном состоянии. По проекту рабочим необходимо заменить кровлю, обновить фасад, увеличить площадь помещений для содержания животных.
По планам работы на объекте должны начаться в следующем году. На реконструкцию выделили около двух миллиардов рублей. Капитальный ремонт будет длиться в течение двух лет.
Перед строительной отраслью в регионе стоят масштабные задачи на ближайшую пятилетку. Это и создание социальной инфраструктуры в виде сетей и дорог, а также возведение более двадцати миллионов квадратных метров жилья. И расселение 15 тысяч жителей из аварийного фонда. С единственной целью — улучшить качество жизни людей и сделать её как можно более комфортной.