Башкирия модернизирует здравоохранение: новые поликлиники, ФАПы и встреча с главой Минздрава

Говорили и о развитии здравоохранения республики. Эту тему Радий Хабиров обсудил с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Речь шла об объектах, которые в первую очередь попадут в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения. За последние годы в регионе заменили почти 500 ФАПов, были построены и отремонтированы крупные медучреждения. В этом году откроются ещё шесть новых поликлиник. В девяти проведут капитальный ремонт.
Парочка жирафов, несколько мишек и котиков — и вот уже простое дизайнерское решение делает кабинет педиатра куда приятнее. Но, несмотря на старания медиков, кардинально улучшить условия они в силах. Сейчас приём маленьких пациентов идёт в старом здании, куда также за медпомощью приходят и взрослые.
С лета прошлого года медики прямо из своих окон могут наблюдать за масштабной стройкой. В рамках программы модернизации первичного звена возводится здание детской поликлиники. Несколько лет назад стало понятно, что больнице, обслуживающей не только город, но и Благовещенский район, старое здание стало мало. Проект нового создавался уже совместно с медиками. Кто как не они знают, чего особенно не хватает.
В новом здании будут работать кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар. Услышаны и пожелания родителей.
Сейчас благовещенская поликлиника располагается в старом помещении. Примерно в таком когда-то находилось и медучреждение Кушнаренково. В январе этого года свои двери распахнуло новое трёхэтажное здание. Ежедневно здесь могут принять до 320 пациентов. Современное оборудование. Новый рентгеновский аппарат. Снимки качественнее и чётче. Больше возможностей теперь и у хирургов. Некоторые процедуры, ради которых сельчанам приходилось ездить в Республиканскую больницу, отныне можно сделать в новом медучреждении.
В здании разместились взрослая и детская поликлиники. Для маленьких пациентов и их родителей созданы особые условия. В этом году в республике планируется ввести в эксплуатацию шесть поликлиник. Помимо Благовещенска, в Учалах, Янауле, Аскино, Бакалах и Аскарово. В республике заработают более 130 ФАПов, часть из которых уже открыли.
Фельдшерско-акушерские пункты — это самая близкая на селе медицинская помощь. Здесь же пациенты могут приобрести необходимые лекарства. Для деревень вдали от райцентров и городов это спасение.
Чтобы продолжить работу, необходима дальнейшая федеральная поддержка. Это стало одной из тем обсуждения на встрече Радия Хабирова с министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко. Так, например, говорили об объектах, которые в первую очередь попадут в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения.
Глава республики также пригласил Михаила Мурашко на открытие нового хирургического корпуса кардиоцентра. Сложный, дорогостоящий объект, который региону дался нелегко. Это девятиэтажное здание с операционными и современным оборудованием. Коечный фонд благодаря ему увеличится вдвое. Уже в конце марта центр примет первых пациентов.