Башкирия модернизирует здравоохранение: новые поликлиники, ФАПы и встреча с главой Минздрава

Говорили и о развитии здравоохранения республики. Эту тему Радий Хабиров обсудил с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Речь шла об объектах, которые в первую очередь попадут в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения. За последние годы в регионе заменили почти 500 ФАПов, были построены и отремонтированы крупные медучреждения. В этом году откроются ещё шесть новых поликлиник. В девяти проведут капитальный ремонт.

Парочка жирафов, несколько мишек и котиков — и вот уже простое дизайнерское решение делает кабинет педиатра куда приятнее. Но, несмотря на старания медиков, кардинально улучшить условия они в силах. Сейчас приём маленьких пациентов идёт в старом здании, куда также за медпомощью приходят и взрослые.

С лета прошлого года медики прямо из своих окон могут наблюдать за масштабной стройкой. В рамках программы модернизации первичного звена возводится здание детской поликлиники. Несколько лет назад стало понятно, что больнице, обслуживающей не только город, но и Благовещенский район, старое здание стало мало. Проект нового создавался уже совместно с медиками. Кто как не они знают, чего особенно не хватает.

В новом здании будут работать кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар. Услышаны и пожелания родителей.

Сейчас благовещенская поликлиника располагается в старом помещении. Примерно в таком когда-то находилось и медучреждение Кушнаренково. В январе этого года свои двери распахнуло новое трёхэтажное здание. Ежедневно здесь могут принять до 320 пациентов. Современное оборудование. Новый рентгеновский аппарат. Снимки качественнее и чётче. Больше возможностей теперь и у хирургов. Некоторые процедуры, ради которых сельчанам приходилось ездить в Республиканскую больницу, отныне можно сделать в новом медучреждении.

В здании разместились взрослая и детская поликлиники. Для маленьких пациентов и их родителей созданы особые условия. В этом году в республике планируется ввести в эксплуатацию шесть поликлиник. Помимо Благовещенска, в Учалах, Янауле, Аскино, Бакалах и Аскарово. В республике заработают более 130 ФАПов, часть из которых уже открыли.

Фельдшерско-акушерские пункты — это самая близкая на селе медицинская помощь. Здесь же пациенты могут приобрести необходимые лекарства. Для деревень вдали от райцентров и городов это спасение.

Когда мы начинали эту работу пять лет назад, технология была такая, что мы совсем были далеки от успеха. К 2030 году не останется ни одной ветхой амбулатории, мы сельскую медицину поднимаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы продолжить работу, необходима дальнейшая федеральная поддержка. Это стало одной из тем обсуждения на встрече Радия Хабирова с министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко. Так, например, говорили об объектах, которые в первую очередь попадут в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения.