Провалы грунта в Уфе: от упавшего автомобиля до угрозы для жилых домов

В центре повестки на неделе оказалась и геология. Речь о том, что находится под Уфой. Повод более чем заметный — под землю, в 8-метровую яму ушёл автомобиль, который просто находился на стоянке. Это уже не первый подобный случай. И, похоже, по словам специалистов, не последний. Провалы грунта на неделе были в разных точках башкирской столицы.

Считанные секунды, и машина вместе с деревом как сквозь землю провалились. В буквальном смысле слова. Огромная дыра образовалась на ровном месте.

Глубина ямы — 8 метров. Чтобы достать автомобиль, пришлось проводить спасательную операцию. Сотрудники МЧС огородили участок и пригнали спецтехнику. Эвакуировали и несколько соседних машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта.

Шутка ли, в десятках метров от нынешнего инцидента ранее произошёл едва ли не самый громкий провал последних лет. В 2016-м в соседнем дворе под землю также ушла «Лада-Калина». Машину, кстати, до сих пор не нашли.

То, что земля уходит из-под ног, специалисты называют вполне объяснимой закономерностью. Уфа стоит на гипсовых породах, в которых вовсю протекают карстовые процессы.

Плотная застройка высоток усугубляет ситуацию. И дело не только в чисто механическом давлении на землю. Свою роль в ослаблении основания играют и техногенные факторы.

Из-за утечки воды из трубопровода, к слову, произошел обвал на улице Амантая. Там в яму упал трактор. Еще несколько небольших полостей образовались в центральной части Уфы. Провал появился на пересечении улиц Ибрагимова и Пархоменко. В аккурат рядом с дорожной лабораторией. Там недавно завершили ремонт сетей. Другая дыра — на перекрестке Ленина и Ибрагимова.