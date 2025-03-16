В Башкирии отметили День защиты прав потребителей

Как обезопасить себя при покупке на маркетплейсах и при этом самому не оказаться в рядах нарушителей закона. В Башкортостане, как и во всем мире, отметили День защиты прав потребителей. В этом году он прошел под девизом «Справедливый переход к устойчивому образу жизни». В России защиту прав потребителей обеспечивает одноименный закон. И в последнее время все чаще его приходится применять в разрешении споров при онлайн-покупках.

Долгожданная посылка для Ильнура Рамазанова обернулась сплошным разочарованием. Для своей работы певец заказал принтер в одном из известных маркетплейсов. Красок для оборудования внутри практически не было, а вилка питания — евростандарт, под который розеток в России нет. А самое главное — внутри коробки обнаружились остатки жизнедеятельности грызунов, которые к тому же наполовину съели гарантийный талон.

Ильнур готов предоставить все доказательства, в том числе и переписку с магазином. Если вопрос не удастся решить, как говорится, полюбовно, то в деле придется разбираться представителям Фемиды. В последние годы увеличилась доля покупок в интернет-магазинах или маркетплейсах. В основном это экономия времени. Продавцы зачастую идут навстречу в случае спорной ситуации.

Товар ненадлежащего качества здесь тоже можно вернуть, всё в рамках закона «О защите прав потребителей». В случае необходимости каждый может обратиться в Роспотребнадзор.

Юристы отмечают, что потребитель вправе отказаться от товара до его получения. Кроме того, если крупногабаритный или тяжелый груз оказался с браком или не соответствующим описанию, то его обратная доставка делается за счет продавца. Обращать внимание стоит и на гарантию.