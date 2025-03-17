В Башкирии более 30 отдыхающих оказались заблокированными из-за перелива реки

Инцидент произошел вчера, 16 марта, на территории термального комплекса «Голубое озеро». Из-за перелива реки Узень в Кармаскалинском районе 33 человека, в том числе два ребенка, оказались заблокированными.

Как сообщили в МЧС Башкирии, четверо отдыхающих смогли выбраться самостоятельно до прибытия спасателей. Экстренные службы на двух лодках эвакуировали 33 человека. При этом 14 сотрудников термобань остались на месте.

К счастью, пострадавших и травмированных нет. Районная администрация предоставила автобус, чтобы обеспечить транспортировку эвакуированных людей.

Предварительно, причиной ЧП стали обильные дожди и активное таяние снега.