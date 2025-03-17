В Башкирии благодаря чат-боту задержали пьяного водителя

В Уфе неравнодушный житель помог Госавтоинспекции задержать очередного пьяного водителя. Горожанин сообщил в чат-бот ведомства, что на улице Софьи Перовской мужчина за рулем находится под воздействием алкоголя.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС, автомобиль был найден. Водителем оказался 40-летний житель Уфы, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

В результате на него составили административный протокол. Автомобиль отправили на штрафстоянку.