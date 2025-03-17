Уфимец получил 10 лет колонии за смертельное избиение знакомого

Мужчина был приговорен к 10 годам тюремного заключения за смертельное избиение знакомого в Уфе. По информации прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в ноябре 2023 года.
39-летний обвиняемый приехал в Черниковку и вместе со своей знакомой отправился распивать спиртные напитки к друзьям. Ночью между мужчиной и одним из жильцов произошла ссора, в ходе которой потерпевший получил множество ударов. На следующий утро его нашли без признаков жизни на диване.
Обвиняемый свою вину не признал. Известно, что ранее он уже был судим. С учетом позиции гособвинителя его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительном учреждении особого режима.