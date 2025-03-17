Весенняя уборка и поддержка СВО: итоги оперативки с Радием Хабировым

Навести чистоту в селах и городах, залатать ямы на дорогах и вовлекать больше мужчин в «Башкирское долголетие». Вот только часть того, о чем говорили на оперативном совещании в Правительстве региона. Радий Хабиров поставил перед чиновниками целый ряд задач, а также наградил военнослужащих госнаградами.

Весна пришла быстрее обычного. В той же столице снег на большинстве улиц уже растаял, оголив накопленный за зиму мусор. Из-за перепадов температур, как отметил глава республики, «порвало» дороги. Радий Хабиров поручил активнее проводить ямочный ремонт, взяв на контроль все появившиеся неровности. А также на месяц раньше обычного провести субботники.

Прежде ставили цель навести чистоту к 1 мая, а сейчас нужно — к 1 апреля. Немедленно приступайте, субботники назначьте на более ближние даты. Выводите людей и технику. Уфа — столица республики, надо держать марку. Сейчас образуются большие лужи, начались подтопления — это надо отслеживать и оперативно реагировать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот в Министерстве образования вовсю готовят детские лагеря к предстоящему отдыху. На оздоровительную кампанию предусмотрено 3,3 млрд рублей. В этом году для школьников будут работать на два десятка больше, чем в прошлом сезоне. Особое внимание уделят льготникам, в числе которых сироты и дети участников СВО.

В повестке совещания речь зашла и о высшем образовании. На прошлой неделе вузы республики — УУНИТ, Нефтяной и медицинский — защищали свои проекты в рамках программы «Приоритет 2030». Еще один университет — аграрный — впервые подавался в федеральную программу. На кону — ежегодные гранты на развитие учебных заведений.

А вот для старшего поколения в республике пятый год работает программа «Башкирское долголетие». В рамках нее пенсионеры могут путешествовать, повышать свою грамотность, заниматься спортом. В прошлом году проект охватил 470 тысяч человек. Однако, как обратил внимание Радий Хабиров, среди участников мало мужчин.



В рамках совещания Радий Хабиров традиционно вручил госнаграды участникам СВО из Башкортостана. Самую высокую из них — Георгиевский крест 4-й степени — по Указу Президента получил механик-водитель танка с позывным «Фрол».

Еще трое военнослужащих получили республиканские награды. Орденов Шаймуратова удостоились командир 12-й инженерной бригады и командир разведвзвода танковой дивизии, которые пришли на церемонию со своими семьями. А вот боец с позывным «Участковый» получил из рук главы медаль Шаймуратова.