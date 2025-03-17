В Уфе дали старт XXV Международному фестивалю имени Рудольфа Нуреева

В день рождения выдающегося танцовщика. В Уфе дали старт XXV Международному фестивалю балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Мероприятие по праву считается одним из авторитетных балетных форумов и известно в разных уголках мира.

Он проводится в Уфе — городе, где Рудольф Хаметович сделал свои первые шаги на театральной сцене. Такой знаменательный день Народные и Заслуженные артисты Башкортостана и России начали с возложения цветов. А после провели пресс-конференцию, где рассказали журналистам, что ждёт зрителей фестиваля.