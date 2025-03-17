В Уфе дали старт XXV Международному фестивалю имени Рудольфа Нуреева

В день рождения выдающегося танцовщика. В Уфе дали старт XXV Международному фестивалю балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Мероприятие по праву считается одним из авторитетных балетных форумов и известно в разных уголках мира.
Он проводится в Уфе — городе, где Рудольф Хаметович сделал свои первые шаги на театральной сцене. Такой знаменательный день Народные и Заслуженные артисты Башкортостана и России начали с возложения цветов. А после провели пресс-конференцию, где рассказали журналистам, что ждёт зрителей фестиваля.
Фестиваль открыл первый национальный балет «Журавлиная песнь» Льва Степанова, Загира Исмагилова. Этот спектакль сыграл знаковую роль в жизни Рудольфа Нуреева: будучи ребёнком, он впервые увидел его в Башкирском театре оперы и балета и был невероятно потрясён. В 1955 году Рудольф Нуреев выступил в балете «Журавлиная песнь» на декаде башкирской литературы и искусства в Москве. Нуреевский фестиваль продлится до 27 марта и завершится гала-концертом, который будет посвящен Международному дню театра.