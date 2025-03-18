В кампусе Уфы готовят к открытию лабораторию БГПУ

В кампусе Евразийского НОЦ готовят к открытию лабораторию БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы. Работу планируют вести в двух направлениях – биотехнологии по части здорового питания и развитие игровой педагогики.
Первый шаг в этом направлении уже сделан. Вместе с компанией-партнером студенты представили макеты игрушек, которые они планируют выпускать в серию. Это был конкурс, и лучшие работы получили заслуженные награды.
Также в лаборатории прошла защита дизайн-проектов обустройства территории рядом с корпусом БГПУ. Победители получат денежное вознаграждение, а за первое место – 50 тысяч рублей и реализацию проекта. В кампусе в ближайшее время откроется лаборатория аграрного университета.