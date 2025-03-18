В Уфе справедливороссы провели отчётно-выборную конференцию

Подвести итоги работы и определится с руководящим составом. В Уфе прошла отчётно-выборная конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Республике Башкортостан.

Это мероприятие по традиции проходит один раз в два года. В самом начале руководитель башкирских справедливороссов выступил с докладом о том, чего добился он со своими сторонниками за прошедший период. За это время, по словам Владимира Нагорного, партия достаточно успешно участвовала в выборах разных уровней власти.

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