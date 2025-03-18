В Башкирии ветераны-пограничники провели концерт для волонтёров

Ветераны пограничных войск из Туймазов провели концерт для женщин волонтёров клуба «Маскита», которые плетут сети и собирают гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Военнослужащие в отставке исполнили патриотические песни.

Артисты вокально-инструментальных и танцевальных ансамблей также продемонстрировали свои номера и подарили позитивные эмоции дамам. Стоит отметить, что Туймазинский союз пограничников с волонтёрами дружат с первых дней СВО и совместно ездят «за ленточку» к нашим солдатам и офицерам.