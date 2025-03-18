В Башкирии в модернизацию коммунальных объектов за три года вложили 9 млрд руб.

За последние три года в модернизацию коммунальных объектов Башкортостана инвестировали 9 млрд рублей. Об этом заявили на очередном тематическом совещании в формате «Час жилищно-коммунального хозяйства», которое провёл Глава Башкортостана.

В частности, обсудили вопросы строительства и модернизации инфраструктурных объектов региона. Обновлено уже более 50 объектов в муниципалитетах региона. В рамках работы построили 20 котельных и более 50 км тепловых сетей.