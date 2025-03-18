В Башкирии пять детей и один взрослый погибли в пожаре

18 марта в Давлекановском районе произошла страшная трагедия. В селе Вперёд погибла целая семья.
Огнём охватило квартиру жилого двухэтажного дома. В помещении находились 33-летний мужчина и пять детей: 7-летняя девочка, две 5-летние сестры-близняшки и два 3-летних брата-близнеца.
По предварительной информации, огонь начался с розетки. После пламенем были охвачены вещи и домашнее имущество. Дым заметили соседи. Сама семья так и не проснулась. Все шестеро отравились продуктами горения. Их нашли очевидцы, которые смогли попасть в квартиру и оперативно потушить пожар.
По факту гибели пятерых детей и мужчины следователи СК по РБ возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Фото: МЧС по РБ.