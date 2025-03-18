В Башкирии пять детей и один взрослый погибли в пожаре

Огнём охватило квартиру жилого двухэтажного дома. В помещении находились 33-летний мужчина и пять детей: 7-летняя девочка, две 5-летние сестры-близняшки и два 3-летних брата-близнеца.

По предварительной информации, огонь начался с розетки. После пламенем были охвачены вещи и домашнее имущество. Дым заметили соседи. Сама семья так и не проснулась. Все шестеро отравились продуктами горения. Их нашли очевидцы, которые смогли попасть в квартиру и оперативно потушить пожар.