Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей в пожаре

В селе Вперёд Давлекановского района зафиксировали страшное происшествие – из-за пожара в квартире погибла целая семья.
В небольшом помещении загорелась розетка, а после домашнее имущество. Из-за отравления продуктами горения погибли 33-летний мужчина и пятеро детей: 7-летняя девочка, две 5-летние сестры-близняшки и два 3-летних брата-близнеца. Мать семейства дома отсутствовала. Ей намерены оказать всевозможную помощь.
Слова сочувствия выразил Глава Башкирии. Радий Хабиров отметил, что в обстоятельствах и причинах пожара разбираются специалисты.
Фото: МЧС по РБ.