Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей в пожаре

Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь. Приношу глубочайшие соболезнования близким. И очень прошу всех: берегите себя, берегите своих родных.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан