Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей в пожаре

В селе Вперёд Давлекановского района зафиксировали страшное происшествие – из-за пожара в квартире погибла целая семья.

В небольшом помещении загорелась розетка, а после домашнее имущество. Из-за отравления продуктами горения погибли 33-летний мужчина и пятеро детей: 7-летняя девочка, две 5-летние сестры-близняшки и два 3-летних брата-близнеца. Мать семейства дома отсутствовала. Ей намерены оказать всевозможную помощь.

Фото №1 - Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей в пожаре

Слова сочувствия выразил Глава Башкирии. Радий Хабиров отметил, что в обстоятельствах и причинах пожара разбираются специалисты.

Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь. Приношу глубочайшие соболезнования близким. И очень прошу всех: берегите себя, берегите своих родных.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: МЧС по РБ. 

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