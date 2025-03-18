В Башкирии зарегистрировано 16 случаев подтопления

В ведомстве сообщили, что продолжается проведение превентивных мероприятий, таких как чернение, распиловка льда и взрывные работы. Так, сегодня запланировано проведение взрывных работ на реке Юрюзань в Салаватском районе (д. Чулпан, д. Ильтаево, с. Малояз, 1-е Идельбаево).