В Давлекановском районе из-за страшного пожара проходит заседание комиссии по ЧС

В администрации Давлекановского района в связи с трагическим пожаром в селе Вперёд под руководством заместителя премьер-министра правительства республики Ирека Сагитова проводится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, пятеро детей и 33-летний мужчина погибли при пожаре. Сегодня ночью на втором этаже многоквартирного дома, по предварительным данным, начал гореть натяжной потолок. К прибытию пожарных открытого огня уже не было, его потушили соседи подручными средствами. В квартире были найдены бездыханные тела трех девочек и двух мальчиков от 3 до 8 лет и 33-летнего мужчины.