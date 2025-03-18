ХК «Салават Юлаев» сразится с «Автомобилистом» на выезде

Хоккеисты «Салавата» отправились на выезд. Сегодня в Екатеринбурге они встретятся с местным «Автомобилистом». Ранее в текущем сезоне уральцы выиграли два из трёх матчей у уфимцев.

Обе команды – соперники по турнирной таблице. «Салават» на два балла опережает коллектив из Екатеринбурга. К предстоящей игре команда Николая Заварухина подходит после побед над «Торпедо» и ХК «Сочи». Подопечные Виктора Козлова в прошлом матче на домашнем льду обыграли по буллитам минское «Динамо».