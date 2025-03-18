В уфимском центре реабилитации диких животных спасли собаку с чумой

В Уфе в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли собаку, страдающую от чумы и бордетеллеза. 27 февраля женщина нашла собаку в крайне плачевном состоянии на улице.

После обследования у собаки подтвердились оба заболевания. Бордетеллез характерен для коккобацилл, которые вызывают поражения бронхов, схожие с симптомами коклюша.

По словам руководителя центра Дмитрия Стрельникова, собаку поместили в карантин, что позволило избежать распространения инфекции. У животного наблюдались выделения из рта и носа, затрудненное дыхание и сильный кашель с кровянистыми выделениями.

В результате лечения состояние животного улучшилось. Спустя две недели собаку передали в городскую ветеринарную станцию.