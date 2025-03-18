В Башкирии задержали мужчину с поддельными правами

В Нефтекамске сотрудники ГАИ задержали водителя с поддельными правами. Об этом в своих соцсетях сообщил Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

На улице Дорожной инспекторы ДПС остановили «ВАЗ-2112», за рулем которого был 27-летний мужчина. При проверке данных выяснилось, что его удостоверение поддельное и принадлежит другому человеку. Кроме того, ранее водитель уже был лишен прав.

На мужчину составили несколько административных протоколов. Автомобиль отправили на штрафстоянку. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.