В Уфе «Лада Приора» врезалась в стоящий трактор: есть пострадавшие

В Уфе водитель «Лады Приоры» допустил столкновение с трактором «Амкодор», стоящим возле дороги. Инцидент произошел ночью на Уфимском шоссе.

В результате аварии пассажиры легковушки получили травмы и были госпитализированы. После оказания необходимой помощи их отпустили.

Сотрудники ГАИ Уфы сообщили, что24-летний водитель «Лады» отказался проходить тест на состояние опьянения. Также выяснилось, что его автомобиль не был зарегистрирован должным образом. По факту ДТП начато расследование.