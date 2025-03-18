В Уфе покалечили недавно родившую собаку

В Уфе живодёры покалечил собаку, которая недавно родила. О спасении несчастной рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

У собаки выявили гнойные раны в области молочных желез с отрывом мягких тканей и ожоги слизистой ротовой полости. Зоозащитники предполагают, что живодёры взорвали в пасти пса петарду.

Помощь врачей потребовалась и пяти новорождённым молочным щенятам. Собаку готовят к операции. Она находится в тяжёлом состоянии.