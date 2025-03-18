Известны подробности пожара в Башкирии, унесшего жизни шести человек

Причиной пожара, который унёс шесть жизней, могла стать неисправная проводка. Напомним, сегодня ночью в Давлекановском районе на втором этаже многоквартирного дома в селе Вперёд нашли бездыханные тела пятерых детей и 33-летнего мужчины. На месте работают сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, дознаватели МЧС и испытательная пожарная лаборатория.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Глава республики Радий Хабиров принес соболезнования семье погибших и отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь. Подробности трагедии – в нашем сюжете.

Там просто дым был, всё тлело, подвесной потолок, воспламенения не было. Она когда приехала, в подъезде был слышен извещатель, забежала домой, но было уже поздно – все были мертвые.

Наталья Строганова, тётя погибших

Видимо, один мальчишка проснулся, потому что его под диваном нашли. Остальные как спали, так и спали, даже не почувствовали. Легли спать и не проснулись.

Юлия Фетисова, родственница погибших
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