Известны подробности пожара в Башкирии, унесшего жизни шести человек

Причиной пожара, который унёс шесть жизней, могла стать неисправная проводка. Напомним, сегодня ночью в Давлекановском районе на втором этаже многоквартирного дома в селе Вперёд нашли бездыханные тела пятерых детей и 33-летнего мужчины. На месте работают сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, дознаватели МЧС и испытательная пожарная лаборатория.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Глава республики Радий Хабиров принес соболезнования семье погибших и отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь. Подробности трагедии – в нашем сюжете.