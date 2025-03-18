На реках Башкирии продолжаются взрывные работы

Сегодня на реке Юрюзань, в районе деревни Чулпан Салаватского района, проводили взрывные работы. В манипуляциях со взрывчаткой для предотвращения образования ледяных заторов военным специалистам помогали спасатели регионального Госкомитета по ЧС.

После завершения работ на этом участке реки Юрюзань взрывники и спасатели продолжат дробить лед на северо-востоке республики, на территории Салаватского, Мечетлинского и Дуванского районов, что позволит уменьшить риски подтопления близлежащих территорий.