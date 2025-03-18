В Уфе мужчина поджог автомобиль после конфликта на дороге

В Уфе 39-летний местный житель был осуждён за «умышленное повреждение чужого имущества». Прокуратура республики сообщила, что в начале июля 2023 года между мужчиной и другим водителем возник спор на дороге. Спустя месяц, поздно ночью, обвиняемый вернулся к автомобилю своего оппонента на велосипеде. Он облил «Ниссан X-Трейл» бензином, поджёг его и покинул место происшествия.