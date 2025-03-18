В Уфе в честь 11-летия воссоединения Крыма с Россией прошел автопробег

В Уфе состоялся патриотический автопробег, посвященный 11-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. По улицам города проехали порядка 40 машин с лозунгами и флагами страны, Башкортостана, Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, Башкирских батальонов.