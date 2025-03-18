В Башкирии открыли современную экоферму и дилерский центр «Ростсельмаш»

Запуск произошел на Агропромышленном форуме. Мероприятие проходит на площадке выставочного комплекса «ЭКСПО», где также расположилась 35-я Международная выставка «АгроКомплекс». Производители представили передовые разработки в АПК.

Здесь покруче, чем на автомобильных выставках. Передовые модели, которые по стоимости в разы превосходят топовые премиальные авто. Вот чему отдадут предпочтения аграрии. Крупнейшие производители сельхозтехники представили новейшие модели.

Конкуренция и возросший спрос подстёгивают компании расширить своё присутствие. Вот и «Ростсельмаш» открыло в Уфимском районе ремонтно-сервисный дилерский центр. Уже по традиции старт крупному проекту дали на форуме. Аграрии смогут здесь обслуживать, ремонтировать и модернизировать свою технику.

То же самое могут сказать и в хозяйстве «Красная Башкирия». Старт дали ещё одному новому объекту — экоферме «Буляк» в Абзелиловском районе. Современное роботизированное хозяйство на 720 коров. Первый корпус уже возведён. Название экоферме, где будут применять передовые технологии в сфере животноводства, дали в честь одного из сотрудников. Таким насыщенным стало начало 35-го агропромышленного форума.

На выставке «АгроКомплекс» с каждым годом становится всё больше республиканских предприятий, которые производят сельхозтехнику. Так, в Стерлитамаке делают косилки на самоходном ходу, в Кармаскалинском районе начали собирать новые тракторы. Башкортостан богат своими умельцами. Наша задача очень простая – за счёт софинансирования помогать аграриям закупать новую технику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И партнёры из других стран приехали с вполне конкретными целями. Уровень экспорта, несмотря на непростые условия, в прошлом году удалось сохранить. Это несмотря на удорожание логистики, трудности с перевозкой и проблемы с оплатой. Наращивание экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса — одна из целей нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году экспорт сельхозпродукции должен вырасти не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

На выставке ведущие компании представили свои разработки. Среди них и современные комплексы для роботизированных ферм. Подобное оборудование, только нидерландского производства, успешно используют всё в том же хозяйстве «Красная Башкирия». Но зарубежный производитель прекратил работу в России. Сейчас же на рынок вышла отечественная техника по цене ниже аналогов.

С нынешними процентными ставками лизинг — самый недорогой инструмент приобретения техники. Для многих едва ли не единственная возможность покупки. Башкортостан входит в пятёрку лидеров по объёмам закупок техники через «Росагролизинг». Глава Башкортостана провёл встречу с генеральным директором компании Павлом Косовым. На повестке дальнейшее сотрудничество с агропромышленным комплексом региона.

В республике действует программа модернизации технического парка. Аграрии могут воспользоваться поддержкой, в рамках которой им субсидируют до 50% затрат на приобретение техники и оборудования.

У нас сложилась добрая традиция – на всех крупных форумах мы обязательно открываем новые производства. Сегодня даём старт работе двух предприятий в Уфимском и Абзелиловском районах. Это новые интересные, яркие проекты, которые внесут вклад в развитие аграрной отрасли республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан