В Башкирии более 49 участков затопило в Архангельском и Ишимбайском районах

Более 49 участков затопило в Архангельском и Ишимбайском районах. В Азово лёд перекрыл путь воде на реке Инзер — пострадали 42 дома, 6 человек пришлось эвакуировать. В Ибраево из-за ледяного затора у моста через реку Раузак залило 7 территорий — уезжать оттуда люди отказались. Ещё под воду ушло несколько участков в Исякаево.

В связи с паводковыми явлениями в республике введены временные ограничение движения для всех видов транспортных средств. На участках автомобильных дорог в Альшеевском, Аургазинском, Гафурийском, Салаватском, Кармаскалинском, Чекмагушевском, Баймакском, Белорецком и Кугарчинском районах проезд временно запрещён.

Сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно несут службу в зонах паводка. В случае необходимости осуществляют перекрытие подтопленных и размытых участков автодорог и обеспечивают беспрепятственный проезд специализированной техники в районы подтопления.