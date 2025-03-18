В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели пятерых детей

В обстоятельствах пожара в Давлекановском районе разбираются следователи. В огне погибли сразу пять малолетних детей: 7-летняя девочка, 5-летние сестры-близнецы и трехлетние братья-двойняшки. В ту роковую ночь с ними был отчим, он тоже спал, когда случилось возгорание. А мать находилась на работе, на ночной смене. Когда она вернулась домой, то услышала звуки пожарного извещателя. Что стало причиной возгорания, кто виноват в этой истории?

Юлии Лаврентьевой не было дома, когда начался пожар. Она уехала на работу в ночную смену. В квартире остались 7-летняя дочь, 5-летние девочки-близнецы, трехлетние братья-двойняшки. За ними приглядывал сожитель Юлии. Женщина нам рассказала, что приехала с работы раньше времени, будто что-то предчувствовала. Она первая поднялась в квартиру и первая увидела бездыханные тела.

Пожар начался в той комнате, где находилась вся семья. Они так и не проснулись. Все отравились токсичными испарениями от тлеющего натяжного потолка. Когда приехали сотрудники МЧС, открытого горения уже не было.

Эту квартиру на втором этаже Юлия купила на средства маткапитала. Женщину привлекали к административной ответственности, семья была на контроле комиссии по делам несовершеннолетних. Два года назад органы опеки даже забирали у нее пятерых детей. Были недовольны условиями проживания.

Но мать смогла их вернуть, перестала выпивать, устроилась на работу. Проверка показала, что дома появилась необходимая мебель, техника, еда. По словам родственников, приехав на место трагедии, Юлия позвонила пожарным и вместе с соседями тушила огонь. В квартире был установлен пожарный извещатель, который многодетным выдают бесплатно. Видимо, он не сразу отреагировал на дым, а позже на пламя.

Глава Республики Радий Хабиров принес соболезнования семье погибших, им будет оказана вся необходимая помощь. С матерью, глубоко переживающей горе, сейчас работают психологи.

И хотя у Юлии и были проблемы с алкоголем, детей она любила и как могла о них заботилась, рассказывают соседи. Всего же у нее восемь детей. Пятеро жили с ней. Остальные трое — в Уфе, с первым супругом.