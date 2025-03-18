В Башкирии несколько деревень оказались в зоне бедствия из-за паводка

В Гафурийском районе затопило несколько частных домов. Удар пришелся на деревни Таш-Асты и Таишево, из-за чего населенные пункты остались без электричества. В позднее время суток уровень воды поднялся до критической отметки. Близлежащие к берегу реки Зилим строения оказались в зоне бедствия. Под угрозой смытия чуть не оказался висячий мост.

На этих кадрах отчетливо слышно, как крупные глыбы льда задевают опоры моста. Шум железобетонных конструкций и громкий скрип не на шутку всколыхнул жителей деревни Таш-Асты. Ближе к ночи вода стремительно вышла из русла реки Зилим и устремилась прямо на улицы населенного пункта из-за образовавшегося ледяного затора.

Примерно до такого уровня вода доходила до близлежащих домов. А это более одного метра. После подтопления, как видно, остались огромные куски льда, которые двигались со стороны реки.

Анур Зайнышев до сих пор приходит в себя после случившегося. Пасека, сено, баня, огород, домашний скот и дом оказались на какое-то время в водном плену. Урожай картофеля в погребе полностью уничтожен. Повреждены и другие вещи.

У меня вот на острове сенокос огороженный был, 2,5 гектара. Если там сейчас лёд, ограждение смыло, наверное, весь. Анур Зайнышев, житель д. Таш-Асты

Несколько десятков домов оказались затопленными в деревнях Таш-Асты и Таишево. Осложнило задачу и то, что населенные пункты из-за прорыва воды и повреждения линий электропередач оказались без света. В срочном порядке людей эвакуировали в село Имендяшево. Прежде всего маленьких жителей. Так, у Анура Зайнышева шестеро детей. Сейчас они ютятся у старшего сына главы семейства.

У нас там затопило дом, под полом вода, и там невозможно жить. Екатерина Калеганова

Своим временным кровом для детей из зоны подтопления делятся педагоги школы в Имендяшево.

Нам стало еще страшнее потом. Когда придет в нашу сторону. И мы хотели, чтобы всего этого не произошло. Разиля Ягафарова

В пунктах временного размещения сейчас проживают около двадцати детей.

Я пока запретила отдавать детей домой, потому что, так как у некоторых электрическое отопление. У некоторых даже элементарно даже нет возможности поесть приготовить. Альфина Махмутова

Многие жители подчеркивают, что такого подтопления в Таш-Асты не было с семидесятых годов. В текущем месяце погода здесь, как и в других частях республики, аномально теплая. Таяние льда происходит на месяц раньше обычного.

Мы думали в этом году, что лед тонкий, такой ледоход, лед растает наполовину, раньше такое наблюдали лет 50 назад. Салават Тузбеков, житель с. Имендяшево, имам-хатыб

Инспекторы природного парка не видят какой-либо угрозы для жителей населенных пунктов и окружающей территории.

Затора, главное, нет, лёд почти прошел. Он даже из верховьев дошел до нас, и в целом обстановка у нас сейчас хорошая. Айрат Айбатов, старший инспектор природного парка «Зилим»

Ежегодно перед паводком на затороопасных участках специалисты проводят процедуру чернения льда углём. Однако из-за теплой погоды на Зилиме и быстрого таяния мероприятия не успели провести. К счастью, пострадавших и погибших в результате затоплений не было.

Глава администрации дал мне задачу уточнить все адреса, кто из людей пострадал, чтобы мало-мальски помощь оказать. В настоящее время света нет, но электрики занимаются. Ахнаф Нугайгулов, глава Имендяшевского сельсовета