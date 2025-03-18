В Башкирии несколько деревень оказались в зоне бедствия из-за паводка

В Гафурийском районе затопило несколько частных домов. Удар пришелся на деревни Таш-Асты и Таишево, из-за чего населенные пункты остались без электричества. В позднее время суток уровень воды поднялся до критической отметки. Близлежащие к берегу реки Зилим строения оказались в зоне бедствия. Под угрозой смытия чуть не оказался висячий мост.
На этих кадрах отчетливо слышно, как крупные глыбы льда задевают опоры моста. Шум железобетонных конструкций и громкий скрип не на шутку всколыхнул жителей деревни Таш-Асты. Ближе к ночи вода стремительно вышла из русла реки Зилим и устремилась прямо на улицы населенного пункта из-за образовавшегося ледяного затора.
Примерно до такого уровня вода доходила до близлежащих домов. А это более одного метра. После подтопления, как видно, остались огромные куски льда, которые двигались со стороны реки.
Анур Зайнышев до сих пор приходит в себя после случившегося. Пасека, сено, баня, огород, домашний скот и дом оказались на какое-то время в водном плену. Урожай картофеля в погребе полностью уничтожен. Повреждены и другие вещи.
Несколько десятков домов оказались затопленными в деревнях Таш-Асты и Таишево. Осложнило задачу и то, что населенные пункты из-за прорыва воды и повреждения линий электропередач оказались без света. В срочном порядке людей эвакуировали в село Имендяшево. Прежде всего маленьких жителей. Так, у Анура Зайнышева шестеро детей. Сейчас они ютятся у старшего сына главы семейства.
Своим временным кровом для детей из зоны подтопления делятся педагоги школы в Имендяшево.
В пунктах временного размещения сейчас проживают около двадцати детей.
Многие жители подчеркивают, что такого подтопления в Таш-Асты не было с семидесятых годов. В текущем месяце погода здесь, как и в других частях республики, аномально теплая. Таяние льда происходит на месяц раньше обычного.
Инспекторы природного парка не видят какой-либо угрозы для жителей населенных пунктов и окружающей территории.
Ежегодно перед паводком на затороопасных участках специалисты проводят процедуру чернения льда углём. Однако из-за теплой погоды на Зилиме и быстрого таяния мероприятия не успели провести. К счастью, пострадавших и погибших в результате затоплений не было.
Тем временем глава многодетной семьи Анур Зайнышев намерен приобрести оборудование для откачки воды из погреба и других пристроек, а также полностью восстановить хозяйство. Всего же с начала паводка к спасателям поступило более трехсот сообщений о подтоплениях.