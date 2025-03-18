Спортсмены из Башкирии завоевали медали на «Кубке защитников Отечества»

Сегодня в Уфу вернулись участники первого всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта. В зоне прилета: родственники, друзья, воспитанники спортшкол, тренеры, болельщики. Встречающие подготовили сюрприз — именные медали. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.

Домой спортсмены вернулись с тремя наградами. На счету Олега Муфтахутдинова две золотые медали. В биатлоне он преодолел дистанцию 3 километра за 6 минут и 19 секунд, допустив лишь один промах. Также он стал лучшим в лыжных гонках. В заключительный соревновательный день Кубка защитников Отечества бронзовую медаль завоевал Артём Мухарямов в горнолыжном спорте.